Aeroporto de Dnipro, no leste da Ucrânia, é ‘destruído’ por bombardeios russos, afirma governador

O aeroporto da cidade de Dnipro, no leste da Ucrânia, voltou a ser bombardeado neste domingo, 10, pela Rússia e ficou “destruído”, segundo informou o governador regional, Valentin Reznichenko. “Novo ataque contra o aeroporto de Dnipro. Não resta mais nada. O próprio aeroporto e as infraestruturas próximas foram destruídas. E os mísseis continuam voando”, escreveu Reznichenko no Telegram, indicando que ainda não há um número final de vítimas.

O aeroporto de Dnipro já tinha sido alvo de um bombardeio russo em 15 de março, após o qual a pista ficou destruída e o terminal, danificado. Dnipro é a quarta maior cidade do país e possui cerca de um milhão de habitantes. Está localizada no sudeste do país, às margens do rio Dnipro, que marca o limite das regiões do leste do país, separando-a do restante da nação. Além disso, a cidade é a capital e centro administrativo do óblast de Dnipropetrovsk.

