Aeroportos argentinos param em nova greve; voos no Brasil são afetados

Protesto contra reforma trabalhista de Milei afeta transporte aéreo na Argentina e gera prejuízo econômico milionário

A quarta greve geral desde o início do governo do presidente ultraliberal Javier Milei impacta nesta quinta-feira (19) o transporte na Argentina e provoca reflexos também no Brasil. A paralisação, convocada pela Confederação Geral do Trabalho (CGT), é um protesto contra reforma trabalhista impulsionada pela gestão Milei.

Os principais sindicatos do transporte de passageiros aderiram ao movimento, afetando aeroportos e voos em todo o país. A Aerolíneas Argentinas informou o cancelamento de 255 voos em sua malha aérea, com impacto estimado sobre mais de 31 mil passageiros e prejuízo econômico de cerca de US$ 3 milhões.

Do total de voos cancelados, 219 são domésticos, afetando aproximadamente 25 mil passageiros; 32 são regionais, com cerca de 5 mil passageiros impactados; e quatro são internacionais, atingindo cerca de mil viajantes. A companhia também anunciou que aplicará descontos salariais aos funcionários que aderirem à paralisação, referentes à jornada não trabalhada.

Passageiros com voos marcados para a data devem conferir o e-mail cadastrado na reserva para verificar eventuais alterações. Quem comprou a passagem por agência de turismo deve entrar em contato diretamente com a empresa responsável. Também é possível consultar e gerenciar a viagem pelo aplicativo da Aerolíneas Argentinas (iOS e Android) ou pelo site oficial da companhia.

A Latam informou que precisou alterar sua operação de ida e volta da Argentina devido à greve e à adesão dos sindicatos que representam os trabalhadores da Intercargo, empresa responsável pelos serviços de rampa nos aeroportos argentinos. Segundo a companhia, alguns voos podem operar com alteração de horário e/ou data, sem necessariamente serem cancelados.

Passageiros afetados poderão remarcar a viagem sem custo, dentro do prazo de um ano a partir da data original, ou solicitar reembolso integral. Todas as informações e opções de remarcação ou reembolso estão disponíveis na seção “Minhas Viagens”, no aplicativo da LATAM e no site latam.com.

A Gol comunicou que, em razão da paralisação que inviabiliza as operações aeroportuárias em Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e Rosário, cancelou voos programados para esta quinta-feira. Clientes impactados estão sendo avisados por e-mail e podem remarcar a viagem sem custo ou solicitar reembolso em créditos no site da empresa. Passagens com milhas devem ser tratadas com a Smiles: 0300 115 7001 (Smiles/Prata) ou 0300 115 7007 (Ouro/Diamante).

Já a Azul Linhas Aéreas informou que não opera voos regulares para a Argentina atualmente. A companhia mantém apenas voos sazonais, entre julho e agosto, para Bariloche e Mendoza.

Reflexos nos aeroportos brasileiros

No Brasil, a GRU Airport, que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, registrou até o momento 14 voos cancelados em decorrência da greve.

O RIOgaleão informou o cancelamento de 16 voos de chegada e 15 de partida com origem ou destino na Argentina nesta quinta-feira. Apesar das suspensões, a concessionária destacou que a operação do aeroporto segue normal.

O Aeroporto de Congonhas informou que não há impactos decorrentes da greve geral realizada na Argentina nesta quinta-feira (19). Como o terminal não opera voos internacionais, não existem conexões diretas com o país vizinho, o que afasta a possibilidade de cancelamentos ou atrasos relacionados à paralisação.

Entenda a paralisação

O governo argentino enfrenta nesta quinta-feira (19) a quarta greve geral de sua gestão, no dia em que a Câmara dos Deputados debaterá uma polêmica reforma trabalhista impulsionada pelo presidente ultraliberal Javier Milei, já aprovada pelo Senado na semana passada.

A paralisação, que começou às 00h01 locais (mesmo horário em Brasília) e durará 24 horas, foi convocada pela principal central sindical do país, que considera que as mudanças propostas pelo governo são “regressivas”.

A medida de força ocorre em um contexto econômico que apresenta sinais de queda na atividade industrial, com mais de 21.000 empresas fechadas nos últimos dois anos e a perda de cerca de 300.000 postos de trabalho, segundo fontes sindicais.