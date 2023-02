Aeroportos da Alemanha cancelam todos os voos de sexta-feira devido à greve de funcionários

Frankfurt, Munique e Hamburgo adotaram a paralisação e mais de 137 mil passageiros vão ser afetados; funcionários pedem melhorias salariais

EFE/EPA/RONALD WITTEK Falha nos sistemas informáticos da companhia aérea Lufthansa provocou inúmeros cancelamentos e atrasos de voos no aeroporto de Frankfurt neta quarta-feira, 15



Os aeroportos de Munique, Hamburgo e de Frankfurt – o mais movimentado da União Europeia – suspenderam todos os voos de sexta-feira, 17, devido à greve de funcionários que pedem melhorias salariais. “Devido à greve nenhum voo regular de passageiros será realizado entre 0h00 da próxima sexta-feira e 1h00 de sábado”, indicou o gestor do aeroporto de Munique em um comunicado, acrescentando que mais 700 voos vão ser afetados pela paralisação das operações, porém adiantou que alguns voos “especiais” vão operar, como os “humanitários, médicos, técnicos”, e os transportem dos participantes da Conferência de Segurança de Munique (MSC), um evento diplomático que reúne dirigentes internacionais e começa na sexta-feira. O aeroporto de Frankfurt suspenderá totalmente o tráfego de passageiros, segundo a Fraport, empresa que opera o aeroporto, que descreveu as consequências da greve como “desproporcionais”. A empresa afirmou que estavam previstos 1.005 movimentos, entre decolagens e aterrissagens, e que aproximadamente 137 mil passageiros serão afetados por seu cancelamento. No entanto, assim como o de Munique, continuará operando para voos de representantes de governos de todo o mundo que participarão na sexta da MSC, da qual participarão entre outros, o presidente francês, Emmanuel Macron, e a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. O sindicato alemão do setor de serviços Ver.di anunciou hoje greves de pessoal de terra nos principais aeroportos do país, exigindo um aumento salarial de 10,5% para os 2,5 milhões de trabalhadores do setor, reivindicação que foi rejeitada pelos empregadores. A greve da próxima sexta segue-se às convocadas em janeiro nos aeroportos de Hannover e Berlim, que obrigaram à suspensão de praticamente todos os voos com destino ou origem na capital alemã. Hoje, uma grave falha nos sistemas informáticos da companhia aérea Lufthansa provocou inúmeros cancelamentos e atrasos de voos no aeroporto de Frankfurt e até o seu fechamento temporário para aterrissagens.

*Com informações das agências internacionais