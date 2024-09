Aeroportos de Xangai cancelam todos os voos com a chegada do tufão Bebinca

De acordo com o Ministério de Gestão de Desastres do país, ciclone tropical tocará o solo entre a noite de domingo e a manhã de segunda-feira

AFP O tráfego aéreo já havia diminuído devido à aproximação do tufão



Os dois principais aeroportos de Xangai, capital econômica da China, vão cancelar todos os seus voos neste domingo (15) diante da previsão de chegada do tufão Bebinca, anunciou a televisão estatal chinesa CCTV. O tráfego aéreo já havia diminuído devido à aproximação do tufão e “a partir das 20h (9h em Brasília), todos os voos serão cancelados”, informou a emissora. De acordo com o Ministério de Gestão de Desastres do país, Bebinca tocará o solo entre a noite de domingo e a manhã de segunda-feira.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP