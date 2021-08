Afegã dá à luz uma menina dentro de avião militar dos Estados Unidos

Parto ocorreu a bordo de um C-17, da Força Aérea, que voava do Oriente Médio para a Base Aérea Ramstein, na Alemanha

Reprodução/Twitter @AirMobilityCmd Após complicações, menina e mãe foram transportadas para um centro médico e estão em boas condições



Uma mulher afegã deu à luz uma menina dentro de um avião militar dos Estados Unidos. O parto ocorreu a bordo de um C-17, da Força Aérea, que voava do Oriente Médio para a Base Aérea Ramstein, na Alemanha. O local está sendo usado como posto de trânsito para as pessoas que estão sendo levadas do Afeganistão depois que o Talibã tomou o poder no país, na última semana. Por meio das redes sociais, o Comando de Mobilidade Aérea dos EUA informou que “a mãe entrou em trabalho de parto e começou a ter complicações”. O comandante da aeronave teria, de acordo com a publicação, decidido descer em altitude para aumentar a pressão do ar na aeronave — o que ajudou a estabilizar e salvar a vida da mãe. Após o pouso, os aviadores do 86º ODM subiram a bordo e realizaram o parto no compartimento de carga da aeronave. As atualizações são de que a menina e a mãe foram transportadas para um centro médico próximo e estão em boas condições.