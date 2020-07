África do Sul impõe toque de recolher para conter avanço da Covid-19

Segundo dados da OMS, a África do Sul é o país do continente africano mais afetado pela pandemia, com 276.242 casos da doença

A África do Sul retoma nesta segunda-feira (13) algumas restrições para combater a propagação da Covid-19. Entre as medidas adotadas está a proibição de circulação à noite e da venda e transporte de bebidas alcoólicas. As medidas foram anunciadas no domingo (12), pelo presidente do país, Cyril Ramaphosa, em pronunciamento veiculado em canais de televisão.

O governo impôs um toque de recolher geral, que valerá todos os dias a partir de 21h, do horário local, até às 4h do dia seguinte. Já a proibição de venda e transporte de álcool busca evitar os atendimentos de emergência em hospitais e outras unidades de saúde, devido ao consumo elevado de bebidas. “A tormenta está sobre nós. Mais de um quarto de milhão de sul-africanos se infectaram pelo novo coronavírus. Não sabemos quantas aconteceram sem detecção”, admitiu Ramaphosa.

Segundo o presidente, o total de casos chegou a 276.242, com uma média de mais de 12 mil por dia. Até o momento, os números oficiais apontam que 4.079 pessoas faleceram em decorrência da infecção da Covid-19. Apesar do aumento de casos e óbitos e do alarme apresentado pelo próprio Ramaphosa, está descartada, por enquanto, a possibilidade de retomada de um confinamento mais rígido, como o decretado entre o fim de março e o início de junho.

“A recomendação que recebemos é que dar esse passo agora não resultaria, necessariamente, em uma redução significativa da taxa de transmissão e representaria um custo econômico extraordinário, colocando em risco os meios de sobrevivência e causando um potencial dano social de longa duração”, explicou o presidente.

Nos últimos dias, o governo já havia decretado a obrigatoriedade do uso de máscaras, a proibição de visitas a casa de amigos ou parentes. A África do Sul, atualmente, é o país do continente africano mais afetado pela pandemia da Covid-19 e o décimo do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). O principal alerta, atualmente, é sobre a província de Gauteng, onde estão Joanesburgo e Pretória.

