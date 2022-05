Ágatha atinge o México como furacão de categoria 2

Tempestade causou chuvas no sul e no sudeste do país na tarde desta segunda-feira

EFE/Daniel Ricardez Cidade de Oaxaca foi atingida por furacão nesta segunda-feira



O furacão Ágatha, de categoria 2 e formado no Pacífico, chegou nesta segunda-feira, 30, ao estado mexicano de Oaxaca, provocando chuvas no sul e no sudeste do país, segundo informou o Serviço Meteorológico Nacional (SMN). Em comunicado, o SMN indicou que “o centro do furacão Agatha, categoria 2 na escala Saffir-Simpson, tocou terra na localidade de La Redonda, município de San Pedro Pochutla, Oaxaca, aproximadamente às 15h30 (hora local, 17h30 de Brasília)”. O boletim acrescentou que, às 16h horário local (18h no horário de Brasília), o ciclone estava localizado 10 quilômetros a oeste de Puerto Ángel, em Oaxaca, com ventos máximos sustentados de 165 km/h e rajadas de até 205 km/h, com uma velocidade de deslocamento para nordeste de 13 km/h. Ágatha, que estava previsto para atingir a costa como um furacão de categoria 3, é o primeiro ciclone da temporada no Oceano Pacífico. Após a chegada do furacão, o SMN manteve sua previsão de chuvas pontuais extraordinárias (superiores a 250 milímetros) em Oaxaca, torrenciais (150 a 250 mm) em Chiapas, intensas (75 a 150 mm) nas regiões de Guerrero, Tabasco e Veracruz e muito fortes (de 50 a 75 mm) nas localidades de Campeche, Quintana Roo e Yucatán.

Além disso, segue a previsão de ventos de 140 a 170 km/h e ondas de seis a oito metro de altura nas costas de Oaxaca, e rajadas de 90 a 110 km/h com ondas de quatro a seis metros nas costas de Chiapas e Guerrero. Nesse sentido, lembrou que as chuvas podem “gerar deslizamentos de terra, aumento do nível de rios e córregos, transbordamentos e inundações em áreas baixas, para o que convocou a população a atentar para os alertas do SMN e seguir as indicações de órgãos estaduais, municipais e de Defesa Civil. Anteriormente, as autoridades de Defesa Civil informaram que pelo menos 75 municípios do estado de Oaxaca estavam em alerta de “perigo máximo” diante da iminente chegada do ciclone. Há dez dias, o SMN alertou para a formação de 40 fenômenos tropicais com nome para 2022 e que desse total, tanto no Atlântico como no Pacífico, pelo menos cinco impactarão no país.

*Com informações da EFE