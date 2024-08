Agência de saúde da União Europeia diz que novos casos de mpox ainda serão detectados na região

Diretora pede que países testem casos suspeitos e emitam alertas para pessoas que viajarem aos países mais afetados pelo vírus

EFE/Alejandro García Nova onda de casos não deve se alastrar com força pelo continente



O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças disse nesta sexta-feira (16), que é altamente provável que a União Europeia (UE) volte a registrar casos da nova variante clade 1 de mpox, popularmente conhecida como varíola dos macacos, nos próximos dias. Mesmo assim, a instituição afirma que a chance de transmissão sustentada na Europa é baixa, e os casos detectados provavelmente serão de cidadãos que tiveram contato com regiões afetados pelo surto, no continente africano. O primeiro país europeu que registrou casos de clado 1b foi a Suécia, e a OMS declarou que o surto é uma emergência de saúde global na quarta-feira (14).

O centro recomenda aos países da UE que implementem novas medidas de controle, bem como emitam alertas para pessoas que viajaram a regiões africanas contaminadas pela mpox. Pamela Randi-Wagner, diretora do ECDC comentou que o melhor maneira de encontrar os casos é a testagem. “Teste, teste, teste, a fim de encontrar os casos suspeitos na Europa o mais rápido possível e evitar uma maior propagação”, disse ela. A doença é uma infecção viral com sinstomas parecidos com os da gripe e causa lesões ao corpo com pus, e raramente é fatal, e se transmite por meio do contato com fluídos corporais, inclusive sexuais.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller