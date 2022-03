Agência Espacial Europeia suspende missão a Marte com a Rússia

Conselho dirigente da ESA reconheceu a atual impossibilidade de realizar a cooperação com a Roscosmos por causa da invasão à Ucrânia

Reprodução/ESA Rover gêmeo Rosalind Franklin da ESA



A Agência Espacial Europeia (ESA) anunciou nesta quinta-feira, 17, a suspensão da cooperação com a agência russa para a missão de exploração em Marte, chamada Exomars. Durante reunião em Paris, o conselho dirigente da ESA disse que essa decisão é uma consequência da invasão à Ucrânia iniciada em 24 de fevereiro. “Reconhecemos a atual impossibilidade de realizar a cooperação com a Roscosmos, agência espacial russa, na missão do rover ExoMars com lançamento em 2022”, disse o conselho. A decisão adiará até 2026 o lançamento do projeto, que estava previsto para este ano. Em comunicado, a ESA disse lamentar profundamente as baixas humanas e as trágicas consequências da agressão à Ucrânia, e que “embora reconheça o impacto na exploração científica do espaço, ela está totalmente alinhada com as sanções impostas à Rússia pelos seus Estados-Membros”.