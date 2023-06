Agência europeia faz primeira transmissão ao vivo de Marte; confira

Transmissão celebra os 20 anos da missão não tripulada Mars Express

Planet Volumes/Unsplash Agência espacial europeia faz uma 'live' de Marte



A Agência Espacial Europeia (ESA) realiza nesta sexta-feira, 2, a partir das 13h a primeira transmissão ao vivo de Marte para celebrar a missão não tripulada Mars Express. Segundo um comunicado da ESA durante uma hora, a cada 50 segundos, serão compartilhadas novas imagens da câmera de monitoramento visual (Visual Monitoring Camera – VWC) que está instalada no orbitador da agência. O tempo entre as fotos serem tiradas e aparecerem na tela será de cerca de 18 minutos, explicou a agência. Apesar de ser algo inédito, os especialistas informaram que é a primeira fez que eles fazem isso e que nunca tentaram nada parecido e que a câmera utilizada é antiga, que foi inicialmente planejada para fins de engenharia. Apesar de levar o nome de ao vivo, como há um atraso no tempo que a imagem é tirada e compartilhada, não é exatamente uma ‘live’, porque a transmissão não é instantânea, até porque a luz demora para viajar 17 minutos entre os dois planetas.