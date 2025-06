Agentes da Guarda Nacional lançam gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral em manifestantes em Los Angeles

Cerca de 300 soldados chegaram à cidade neste domingo (8) por ordem de Trump, que acusou o governador Gavin Newsom de não terem conseguido conter os recentes protestos contra agentes de imigração

Frederic J. Brown / AFP O confronto teve início quando centenas de pessoas protestavam em frente ao Centro de Detenção Metropolitana, no centro de Los Angeles



Autoridades policiais dos Estados Unidos dispararam gás lacrimogêneo contra um grupo de manifestantes reunidos em Los Angeles, neste domingo (8), horas depois de o presidente Donald Trump ter enviado a Guarda Nacional para a cidade, num esforço para reprimir a recente agitação contra as autoridades federais de imigração.

O confronto teve início quando centenas de pessoas protestavam em frente ao Centro de Detenção Metropolitana, no centro de Los Angeles, onde vários dos soldados da Guarda Nacional recém-chegados se encontravam ombro a ombro atrás de escudos de plástico antimotim. Agentes fardados lançaram o gás à medida que avançavam para a rua, levando os manifestantes a recuar. Não ficou imediatamente claro o que motivou o uso do equipamento ou qual agência de policiamento o disparou.

Cerca de 300 soldados da Guarda Nacional chegaram a Los Angeles no início do domingo por ordem de Trump, que acusou o governador Gavin Newsom e outros democratas de não terem conseguido conter os recentes protestos contra os agentes de imigração. A medida parece ter sido a primeira vez em décadas que a guarda nacional de um Estado americano foi ativada sem um pedido do seu governador, em uma escalada significativa contra grupos e manifestantes que têm procurado impedir os esforços de deportação em massa da administração Trump.

Envio de tropas ocorre após a dias de protestos

O envio da Guarda Nacional ocorreu após dois dias de protestos, que começaram na sexta-feira (6) no centro de Los Angeles e se estenderam no sábado a Paramount, uma cidade de forte presença latina a sul da cidade, e à vizinha Compton. Quando os agentes federais montaram uma área de preparação no sábado (7), em Paramount, os manifestantes tentaram bloquear os veículos da patrulha fronteiriça. Alguns deles chegaram a atirar pedras e pedaços de cimento.

Em resposta, os agentes, vestidos com equipamento antimotim, lançaram gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral e bolas de pimenta. As tensões estavam elevadas depois de uma série de rusgas efetuadas pelas autoridades de imigração no dia anterior, quando o número de detenções de imigrantes na cidade ultrapassou as 100 Um importante dirigente sindical foi detido durante um protesto e acusado de impedir a aplicação da lei.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira