Air France permitirá cancelamento e adiamento gratuito de voos para China

Divulgação/Air France Empresa aérea não cobrará por alterações nas passagens com destino a China



A companhia aérea francesa Air France anunciou que vai permitir cancelamentos ou adiamentos de voos para a China sem custo adiciona para seus passageiros, em razão da crise do coronavírus. A companhia mantém 23 conexões semanais com o país asiático, e na semana passada, cancelou os voos com destino a Wuhan, epicentro da epidemia.

Segundo informou a Air France, passageiros que tiverem comprado passagens até o dia 29 de fevereiro podem pedir reembolso ou adiamento da data da viagem sem nenhuma taxa ou cobrança. Além disso, reafirmou que, por hora, “mantém seu programa para a China”, o que significa dez voos semanais de Paris para Pequim, e 13 rumo a Xangai.

A empresa, no entanto, não revela a taxa de ocupação de suas aeronaves que estão operando nem rotas para a China. Isso deve ser feito no próximo mês, como acontece de praxe, quando a Air France oublica dados mensais de tráfego de passageiros.

Por sua vez, a entidade que representa as principais operadoras de turismo da França anunciou que suspendeu as viagens para China até 21 de fevereiro. Atualmente, cerca de mil franceses vivem em Wuhan, principalmente por conta da instalação de empresas francesas na região. Elas devem ser retiradas da região pelo governo francês, em uma operação de repatriação voluntária.

* Com informações da EFE.