Alckmin recebe chanceler argentina para discutir acordos comerciais e oferta de gás natural

Cadu Gomes/VPR O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, durante reunião com a chanceler da Argentina, Diana Mondino, em Brasília



O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Industria, Comercio e Serviços, Geraldo Alckmin, recebeu a chanceler argentina, Diana Mondino, em uma visita oficial realizada nesta manhã. Esta é a primeira viagem da ministra ao Brasil após a eleição do presidente argentino Javier Milei. Durante o encontro, foram discutidos temas como acordos comerciais e integração física para oferta de gás natural entre os dois países. Alckmin ressaltou a importância do país vizinho como parceiro estratégico do Brasil, destacando a longa relação de cooperação existente entre as duas nações. O vice-presidente enfatizou a necessidade de aprofundar a relação bilateral Brasil-Argentina, visando fortalecer o Mercosul e promover a integração regional, além de ampliar o comércio intrarregional e os acordos comerciais entre os blocos.

Um dos pontos de destaque da reunião foi o interesse do Brasil na ampliação da oferta de gás natural para abastecer as indústrias brasileiras, com a Argentina sendo uma importante fornecedora do insumo a partir da reserva de Vaca Muerta. Alckmin ressaltou a importância de investimentos na infraestrutura de gasodutos para viabilizar essa ampliação. A Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, com uma corrente de comércio de US$ 28 bilhões em 2023, principalmente de produtos industrializados. O vice-presidente destacou a necessidade de ampliar o comércio e firmar acordos no âmbito do Mercosul para impulsionar as exportações, gerar mais empregos na região e aumentar a renda dos países envolvidos.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA