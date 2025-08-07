Alckmin recebe encarregado de Negócios da Embaixada dos EUA após tarifaço
Reunião ocorreu na tarde desta quinta-feira (7) na sede do ministério e foi confirmada pela embaixada americana
Um dia após o início da vigência da sobretaxa de 50% aplicada pelos Estados Unidos ao Brasil, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, se reuniu com o encarregado de Negócios da Embaixada dos EUA, Gabriel Escobar. A reunião ocorreu na tarde desta quinta-feira (7) na sede do Ministério e foi confirmada pela embaixada americana. O tema do encontro, que não consta na agenda oficial de Alckmin, não foi divulgado.
Gabriel Escobar representa o governo dos EUA no Brasil na ausência de embaixador. Desde que assumiu o segundo mandato, o presidente Donald Trump não nomeou um representante no país.
