Alemanha lança aplicativo que rastreia contato com infectados pela Covid-19

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL As autoridades enfatizaram que o objetivo do aplicativo é que essa tendência continue e contribua para evitar uma "segunda onda"



As autoridades da Alemanha divulgaram, nesta terça-feira (16), um aplicativo móvel que permitirá aos usuários rastrear contatos com casos confirmados da Covid-19 e obter recomendações baseadas em riscos, de forma completamente anônima e para uso voluntário.

O aplicativo notifica os usuários se, durante 15 minutos ou mais, estiverem a menos de três metros de alguém que mais tarde, nos 14 dias após o contato, testou positivo para a doença. Para fazer isso, ele usa o Bluetooth em vez de tecnologias de geolocalização.

Com base nesses fatores, o “Corona-Warn”, algo como “Alerta do Corona”, calcula o risco de infecção do usuário e aconselha medidas de proteção que devem ser tomadas. Segundo as autoridades alemãs, a identidade do usuário permanece em segredo, uma vez que o aplicativo não armazena dados pessoais.

Além disso, o download não é apenas voluntário: para que um usuário seja registrado como positivo pela Covid-19, é necessário que seja comunicado, digitalizando um código QR que aparece no resultado do teste ou com um código TAN que seja fornecido para esse efeito.

“Não é uma panaceia, não é uma carta branca, mas é um instrumento importante para controlar a pandemia”, disse o ministro da Saúde, Jens Spahn, alertando que o aplicativo não substitui o comportamento “razoável e responsável”, como manter a distância de segurança ou a utilização de uma máscara.

Tanto o ministro quanto o presidente do instituto epidemiológico Robert Koch (RKI), Lothar Wieler, enfatizaram que o objetivo do aplicativo é que essa tendência continue e contribua para evitar uma “segunda onda”.

“É um bom momento para nos familiarizarmos com o aplicativo. Se houver um novo surto no futuro, nós o dominaremos e ele será mais desenvolvido”, disse Wieler, enfatizando que o aplicativo está vinculado a um processo de “aprendizado” e irá melhorar com o tempo.

*Com informações da EFE