Alemanha: Surto do novo coronavírus em fábrica deixa mais de mil infectados

Ronald Wittek/EFE Empresa na Alemanha teve 1.029 funcionários com diagnóstico positivo para Covid-19



O surto de infecções pelo novo coronavírus em uma empresa do setor alimentício na Alemanha afetou 1.029 funcionários, segundo informou, neste sábado (20), o administrador do distrito de Gütersloh, no estado federado da Renânia do Norte, Sven-Georg Adenauer.

De acordo com o chefe do governo local, foram realizados 3.127 testes de diagnóstico na fábrica da companhia Tönnies, em que um terço teve resultado positivo.

Adenauer afirmou que os novos contágios entre a população geral de Gütersloh não aumentaram significativamente, apesar do surto na fábrica, mas que existe possibilidade de acontecer um novo confinamento na região, embora não seja alta.

Segundo o administrador do distrito, o objetivo atual é interromper a cadeia de infecções.

Na sexta-feira à noite, autoridades locais foram até a empresa e obtiveram dados de todos os funcionários, no caso, informações sobre os locais onde vivem, indicação de contatos. Além disso, realizaram mais testes e orientaram sobre o isolamento que precisarão fazer.

As medidas, inicialmente, afetam 7 mil trabalhadores da Tönnies, que deverão ficar em casa, se não apresentarem sintomas graves da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

*Com Agência EFE