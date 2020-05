Coronavírus: Ato religioso da Igreja Batista de Frankfurt deixou 40 infectados

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Cerimônia religiosa deixou ao menos 40 infectados pelo novo coronavírus



O Escritório de Saúde de Frankfurt, na Alemanha, anunciou, neste sábado (23), que ao menos 40 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus durante uma cerimônia religiosa realizada em uma Igreja Batista localizada na cidade.

De acordo com o diretor do órgão, René Gottschalke, a maioria dos casos é considerado leve e houve necessidade de apenas uma internação em hospital da região.

O ato religioso aconteceu no dia 10 de maio e, segundo as informações, foram seguidas as regras de higiene impostas pelas autoridades. Os infectados, além de Frankfurt, também vivem na cidade vizinha de Hanau.

Com isso, o governo de Hanau proibiu a realização de um evento que estava marcado para acontecer domingo (24), em um estádio de futebol, para celebrar o fim do Ramadã.

Além disso, a comunidade batista de Frankfurt suspendeu todos os atos religiosos, que deverão acontecer temporariamente de maneira virtual.

Na Alemanha, apesar de governos regionais terem a responsabilidade de confirmar as medidas do governo federal, as celebrações em igrejas e templos estão permitidas desde 1º de maio, desde que regras de distanciamento e higiene sejam adotadas.

*Com Agência EFE