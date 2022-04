Alemanha muda política pela segunda vez e anuncia envio de armamento pesado à Ucrânia

País vai enviar tanques do tipo ‘Gepard’, usados para proteger colunas de blindados de ataques aéreos com canhões

Michael MANDT / BUNDESWEHR / AFP Tanque tipo 'Gepard' é utilizado ara proteger colunas de blindados de ataques aéreos com canhões



A Alemanha mudou pela segunda vez a sua política e anunciou que vai enviar armamento pesado para a Ucrânia poder se defender dos ataques russos que acontecem desde o dia 24 de fevereiro. “Decidimos que a Alemanha vai enviar tanques antiaéreos ‘Gepard’ para a Ucrânia“, afirmou a ministra da Defesa, Christine Lambrecht, no início de uma reunião com os colegas de países ocidentais na base militar americana de Ramstein, no oeste do país. No início da invasão, o país já tinha ido contra suas políticas de fornecer armas para um país em guerra – ato que não realizava desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Os tanques do tipo “Gepard” são usados para proteger colunas de blindados de ataques aéreos com canhões – o Brasil faz uso deste equipamento. Especializados em defesa aérea, os tanques procederiam dos depósitos da indústria de defesa alemã, e não das reservas limitadas do Exército. Não foram divulgados quantos veículos serão entregues.