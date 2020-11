Alemanha registra novo recorde diário de infecções por coronavírus

O país, que está em lockdown parcial deste a última sexta-feira (30), notificou o maior número de casos de Covid-19 desde o início da pandemia

EFE/EPA/HAYOUNG JEON Assim como outros países da Europa, a Alemanha enfrenta a segunda onda do coronavírus com novo lockdown



Nesta quinta-feira (5), o Instituto Robert Koch afirmou que a Alemanha registrou 19 990 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, maior número desde o início da pandemia de coronavírus. Dessa forma, o país tem uma incidência de 125,8 pessoas infectadas a cada 100 mil habitantes. A agência alemã também declarou que 118 pessoas morreram em decorrência da doença no mesmo período. A Associação Alemã de Cuidados Intensivos e Medicina de Urgência aponta ainda que 2 546 indivíduos estão internados em unidades de terapia intensiva por causa da Covid-19, sendo que 1 349 respiram com a ajuda de aparelhos.

Desde a última sexta-feira (30), quando entrou em um lockdown parcial, a Alemanha está com bares e restaures fechados e atividades de lazer e eventos culturais suspensos. No entanto, os estabelecimentos comerciais e as escolas permanecem abertas. Na ocasião em que a chanceler Angela Merkel anunciou a implementação da pedida, o país registrava 14 964 novos casos de infecções por coronavírus em 24 horas e o governo já se preocupava com uma possível lotação dos hospitais.

*Com informações da EFE