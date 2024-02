Alexander Stubb é eleito presidente da Finlândia em meio a tensões com a Rússia

Ex-primeiro-ministro venceu o pleito com 51,6% dos votos

EFE/EPA/KIMMO BRANDT Alexander Stubb venceu as eleições na Finlândia



O ex-primeiro-ministro conservador da Finlândia Alexander Stubb foi eleito presidente do país com 51,6% dos votos. A eleição deste domingo, 11, foi marcada por tensões com a Rússia desde a adesão da Finlândia à Otan. Stubb comemorou a vitória, destacando a importância do pleito em um contexto de política de segurança. Seu adversário nas eleições, Pekka Haavisto, membro dos Verdes, concorreu como independente e obteve 48,4% dos votos. Cerca de 70,7% dos eleitores votaram no segundo turno. Stubb assumirá a presidência em 1º de março.

*Reportagem produzida com auxílio de IA