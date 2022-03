‘Alienígena’ é encontrado em praia na Austrália depois de inundações

Homem achou a criatura durante caminhada matutina e postou teorias nas redes sociais

Reprodução/ Independent Restos mortais foram encontrados por homem durante sua caminhada matinal



Um corpo estranho foi encontrado em uma praia de Queensland, na Austrália, depois de fortes inundações. A criatura misteriosa ‘alienígena‘ tinha quatro membros e um crânio réptil. Um homem chamado Alex Tan foi quem encontrou os restos mortais enquanto caminhava na praia de Maroochydore, há 100 km ao norte de Brisbane. Em sua página do Instagram, Tan escreveu: “Eu tropecei em algo estranho. Isso é como uma daquelas coisas que se vê quando as pessoas afirmam que encontraram alienígenas”, disse. No vídeo ele considera ser um marsupial. “Parece um gambá sem pelo, mas diferente de tudo que já vi”. Comentários disseram que pode ser um corpo de canguru em decomposição, já que uma criatura semelhante foi vista em 2018. E você, o que acha?