Aliens vão poder entrar em contato com a Terra até 2029, apontam cientistas

Especialistas da Universidade da Califórnia chegaram a essa conclusão após mensagens da sonda Pioneer 12 atingir uma estrela a cerca de 27 anos-luz do planeta

Stefan Keller/Pixabay Alienígenas vão retornar sua transmissão até 2033



Até 2029, aliens podem entrar em contato com a Terra. Isso é o que aponta uma equipe de cientistas da Universidade da Califórnia, que chegou a essa conclusão baseado em análises feitas em ondas de rádio, que vem da sonda Pioneer 12, da Nasa. O estudo foi publicado na revista Publications of the Astronomical Society. Essa teoria começou após os especialistas transmitires mensagens pela sonda e ela ter atingido uma estrela a cerca de 27 anos-luz do planeta Terra. Os cientistas esperam que extraterrestres tenham interceptado o sinal. Howard Isaacson, astrônomo de Harvard, explicou que o experimentou usou sinais enviados da Terra a outras sondas e, assim, conseguiu mapear os locais onde os sinais podem ser espalhados quando enviados ao universo. Eles adiantam que até 2336, todas as 272 estrelas próximas vão ser alcançadas e apostam que os alienígenas vão retornar sua transmissão até 2033.