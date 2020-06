América ultrapassa Europa em número de mortes por Covid-19

Sandro Pereira/Estadão Conteúdo Pessoas usam máscara para se proteger da infecção pelo novo coronavírus



A América alcançou o total de 185,8 mil mortes em decorrência da Covid-19 e ultrapassou a Europa, que tem 185,5 mil, segundo dados apresentados nesta quinta-feira pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Esta é a primeira vez que o conjunto das Américas do Sul, Central e do Norte é o continente do planeta com mais vítimas na pandemia, em posto que foi ocupado inicialmente pela Ásia e depois pela Europa.

De todos os óbitos registrados na América, cerca de 150,5 mil se referem aos confirmados pelos governos dos Estados Unidos e Brasil, os dois países mais afetados no mundo. Em seguida, aparece o México, com quase 15 mil falecimentos.

Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 136 mil novos casos de infecção pelo coronavírus, o que eleva o total no planeta para 7,27 milhões.

Destes, 3,48 milhões foram registrados na América, enquanto 2,33 se referem à Europa. Em seguida, de acordo com a OMS, aparece o Oriente Médio, com 696 mil ocorrências.

Os dados apresentados pelas autoridades nacionais de Saúde indicam que 3,8 milhões de infectados no mundo se recuperaram. Além disso, atualmente, 53 mil pacientes estão em estado considerado grave ou crítico.

*Com informações da Agência EFE