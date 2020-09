América Latina perdeu 33,5% dos empregos por causa da pandemia, diz OIT

De acordo com o levantamento, a região foi a que mais perdeu empregos entre abril e junho, bem acima da média do planeta de 17,3%

Paulo Carneiro/Estadão Conteúdo Brasil é um dos países mais afetados pela pandemia no mundo



Um estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) divulgado na manhã desta quarta-feira, 23, afirma que a América Latina perdeu 80 milhões de empregos no segundo trimestre de 2020, ou 33,5% do total, em razão da pandemia da Covid-19. De acordo com o levantamento, a região foi a mais afetada pelo novo coronavírus no mundo, sendo a que mais perdeu empregos entre abril e junho, bem acima da média do planeta de 17,3%. Além disso, a América Latina acumulou quase um sexto do equivalente a 495 milhões de empregos perdidos em todo o mundo.

A previsão para o restante do ano, no entanto, não é boa. A OIT também espera. A OIT também espera que os países latino-americanos continuem sendo afetados pela perda de empregos em decorrência da pandemia durante o terceiro trimestre, estimando que o declínio anual para a região será de 25,6%, o equivalente a 60 milhões de empregos. Em termos absolutos, a maior perda de horas de trabalho no segundo trimestre ocorreu no Sul da Ásia, onde foi equivalente a 170 milhões de empregos e ainda irá atingir 115 milhões no terceiro trimestre, segundo projeções da agência.

Embora a OIT não tenha fornecido informações detalhadas sobre cada país, destacou que a perda de horas de trabalho em países como os Estados Unidos ou Brasil atingiu 10% e em muitos outros da América Latina (México, Chile, Equador, Colômbia, Costa Rica) estava na faixa de 20%. O mais dramático é o caso do Peru, um dos países com mais casos de Covid-19 no mundo e com alta prevalência de empregos informais, onde se estima que a perda anual de horas de trabalho superou 50% entre os meses de abril e junho.