Americano é acusado de assassinar a mãe no mar para receber herança

Crime aconteceu quando Nathan Carman fazia uma excursão de pesca no litoral do estado de Rhode Island, em 2016; ele também é suspeito de ter matado o avô

REUTERS/Shelby Tauber Nathan Carman deve se apresentar nesta quarta-feira, 11, a um tribunal federal de Vermont



A Justiça Federal dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira, 10, a prisão de um homem que teria matado sua mãe para receber a herança da família. Identificado como Nathan Carman, de 28 anos, é acusado de assassinar Linda Carman, cujo corpo nunca foi encontrado, e de ter afundado o barco em que faziam uma excursão de pesca no litoral do estado de Rhode Island, em 2016. Na época, Nathan foi encontrado em um bote inflável oito dias depois de sair para pescar com a mãe. Ele também é suspeito, desde 2013, de ter assassinado seu avô, John Chakalos, com uma arma de fogo. A Justiça americana aponta que “esses dois homicídios fizeram parte de um plano para obter dinheiro e ficar com as propriedades de John Chakalos e fundos da família”. Nathan Carman deve se apresentar nesta quarta-feira, 11, a um tribunal federal de Vermont, segundo comunicado do Departamento de Justiça americano.

*Com informações da Agence France-Presse