Americano é preso ao tentar entrar na Coreia do Norte

Fronteira é visitada por centenas de turistas diariamente do lado sul-coreano

EFE/EPA/YONHAP Fronteira da Coreia do Norte com vizinha do Sul é monitorada pelo exército do país de Kim Jong-un



Um cidadão dos Estados Unidos foi preso após tentar entrar sem autorização na Coreia do Norte nesta terça-feira, 19. Ele foi detido na região da fronteira que divide o país da Coreia do Sul, que está sob domínio do exército norte-coreano. As autoridades não esclareceram se o preso é um turista ou um militar. “Um cidadão americano atravessou a Linha de Demarcação Militar (MDL) para a República Popular Democrática da Coreia (nome oficial da Coreia do Norte) sem autorização durante uma viagem de orientação”, disse o Comando das Nações Unidas (UNC, sigla em inglês) em comunicado no Twitter. “Acreditamos que ele está atualmente sob custódia da RPDC e estamos trabalhando com nossos colegas do Exército do Povo Coreano (KPA) para resolver este incidente.”

Desde que a Guerra da Coreia, de 1950-1953, terminou com um armistício e não com um tratado de paz, os dois países continuam tecnicamente em conflito, e sua fronteira, muito vigiada, consiste em uma zona desmilitarizada. Soldados de ambos os Estados trabalham frente a frente na Área de Segurança Conjunta, ao norte de Seul. O local é também um popular destino turístico, com centenas de visitantes por dia, do lado sul-coreano. Em 2019, o então presidente americano Donald Trump se reuniu com o líder norte-coreano Kim Jong-un na localidade fronteiriça de Panmunjom, e inclusive esteve em território norte-coreano ao cruzar a linha de demarcação.

* Com informações de agências internacionais