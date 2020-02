Americano morre ao se lançar de foguete caseiro; veja vídeo

Conhecido como ‘Mad’ Mike Hughes, ele havia projetado o foguete no quintal de casa. Hughes morreu ao cair de uma altura de mais de 1,5 quilômetro

Reprodução / Los Angeles Times "Mad" Mike Hughes morreu ao cair de uma altura de mais de 1,5 quilômetro



Um americano, conhecido como “Mad” Mike Hughes, de 64 anos, morreu neste sábado (22) ao se lançar de um foguete caseiro projetado por ele mesmo, no quintal de sua casa.

Ele ficou conhecido após declarações polêmicas e tentava provar que a terra é plana através do lançamento do foguete. Hughes foi projetado a mais de 1,5 quilômetro de altura, mas o para-quedas falhou no momento em que foi acionado.

De acordo com o Los Angeles Times, Hughes era acompanhado pelo canal Science Channel, do grupo Discovery Channel. Em um comunicado, o canal informou que “Mad” Mike “morreu tragicamente durante o lançamento do foguete caseiro construído por ele”.

Durante as filmagens, é possível ver o momento do lançamento do foguete e o para-quedas vazio. Um porta-voz do Corpo de Bombeiros do Condado de San Bernardino disse que a corporação não havia sido avisada com antecedência de que o lançamento do foguete neste sábado ocorreria, nem informado sobre a fatalidade após a ocorrência.

A corporação informou ainda que vai investigar os motivos de não ter sido informada sobre o acidente, disse o porta-voz. Uma empresa privada, a Desert Ambulance, estava no momento do acidente, acrescentou.

“Eles disseram que tinham uma fatalidade”, disse porta-voz ao Los Angeles Times. “Eles declararam uma única pessoa falecida às 1:45 da tarde [do sábado].”

Veja o momento do lançamento do foguete:

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f — Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020

No Twitter, o Science Channel lamentou a morte de “Mad” Mike. “Nossos pensamentos e orações vão para sua família e amigos durante este momento difícil.”