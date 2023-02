Amsterdã proíbe consumo de maconha nas ruas do Distrito da Luz Vermelha

Medida busca diminuir transtornos causados por turistas a moradores da região e passa a valer a partir de maio

ANOEK DE GROOT / AFP Desde 1976, o país permite que cafeterias vendam até cinco gramas de maconha aos clientes para consumo no local



A partir de maio, visitantes do famoso Distrito da Luz Vermelha, localizado em Amsterdã, não poderão mais realizar o fumo de maconha na região, de acordo com regras divulgadas na quinta-feira, 9. A medida tem como objetivo reprimir turistas barulhentos, alvo de reclamações constantes dos residentes. Além disso, as vendas de bebidas alcoólicas sofrerão mais restrições. “Isso deve reduzir o incômodo causado pelo uso de drogas em espaços públicos, principalmente por turistas”, disse a prefeita Femke Halsema, em um comunicado. A declaração pontua que os moradores do Distrito da Luz Vermelha, centro de prostituição legal em Amsterdã, foram “incomodados demais” ​​pelo turismo de massa e abuso de substâncias nas ruas. Visitantes alcoolizados tem comprometido a segurança e paz dos moradores. A capital holandesa atrai turistas por causa de sua atitude liberal em relação à prostituição e ao uso de drogas, De acordo com as novas regras, as cadas de prostituição deverão fechar às 3h, três horas mais cedo. Cafés e restaurantes também devem encerrar às 2h. A prefeitura informou que, se a proibição do consumo de maconha não reduzir as pertubações, as autoridades locais também irão considerar estender a proibição para as cafeterias, lojas com terraço que podem vender maconha.