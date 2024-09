Anéis olímpicos ‘permanecerão na Torre Eiffel’ após os Jogos, defende prefeita de Paris em meio a polêmicas

Associação dos descendentes de Gustave Eiffel insistiu no domingo que se opõe à ideia de a torre se tornar um ‘local publicitário’

A Câmara Municipal de Paris defendeu nesta terça-feira (3) o seu polêmico projeto de manter os anéis olímpicos na Torre Eiffel, garantindo que não irá alterar o famoso monumento, como haviam alertado os descendentes do seu criador, Gustave Eiffel. A proposta da Câmara Municipal deverá obedecer à regulamentação em vigor, destinada a garantir a integridade e autenticidade dos monumentos históricos. “A Torre Eiffel é um monumento protegido, obra de um imenso engenheiro e criador”, Gustave Eiffel, lembrou a ministra da Cultura francesa, Rachida Dati. “O respeito pelo seu gesto arquitetônico e pela sua obra exige, antes de se aplicar uma modificação substancial, uma autorização de obra e uma avaliação de impacto, de acordo com o código do patrimônio”, destacou.

A ministra que está de saída do cargo especificou que a adição dos anéis foi autorizada “a título temporário”. Um logotipo olímpico gigante foi pendurado na Torre antes dos Jogos de Paris, de 28 de julho a 11 de agosto, tornando-se o cenário favorito para ‘selfies’. A prefeita socialista Anne Hidalgo anunciou no sábado sua intenção de manter permanentemente os cinco anéis interligados, substituindo-os por uma versão nova e mais leve.

“A ideia é registrar os acontecimentos que Paris viveu”, disse à AFP o secretário de esportes Pierre Rabadan.

O logo “não modifica a arquitetura da torre. A torre continua a evoluir ao longo do tempo”, disse, referindo-se à adição de uma antena de telecomunicações ao topo da ‘Dama de Ferro’ em 2022. “Não estamos desfigurando nada. Vamos acrescentar um símbolo poderoso a esta estrutura emblemática e a este monumento histórico parisiense”, insistiu.

A associação dos descendentes de Gustave Eiffel insistiu no domingo que se opõe à ideia de a torre se tornar um “local publicitário”.

Muitos cidadãos franceses e estrangeiros, preocupados em defender a integridade e autenticidade do monumento, reagiram rapidamente.

Uma petição na plataforma Change.org contra o projeto já havia coletado 34 mil assinaturas até a noite desta terça-feira.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Keller