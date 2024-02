Antony Blinken chega ao Brasil na próxima semana para se reunir com Lula

Secretário de Estado dos EUA falará sobre a presidência brasileira no G20; ele também vai à Argentina para encontro com Javier Milei

MALTON DIBRA/EFE/EPA O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, realizará uma visita oficial ao Brasil na próxima semana. Durante sua estadia, Blinken terá uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília. Além disso, também visitará o Rio de Janeiro e Buenos Aires, na Argentina. A visita de Blinken tem como objetivo fortalecer a parceria entre os dois países e discutir temas de interesse mútuo. Ele chegará na terça-feira, 20, e se contrará com Lula na quarta, 21. Durante a reunião com o petista, Blinken destacará o apoio dos Estados Unidos à presidência brasileira no G20, bem como a parceria entre os dois países em relação aos direitos trabalhistas. Além disso, serão abordadas questões relacionadas à transição para energia limpa e as comemorações do bicentenário das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. A visita também visa fortalecer os laços entre os dois países e promover a cooperação em diversas áreas.

No encontro de ministros do G20, Blinken concentrará seus esforços em temas como paz e estabilidade, inclusão social, redução de desigualdades, combate à fome, controle de mudanças climáticas, promoção da energia limpa e desenvolvimento sustentável. Além disso, o secretário de Estado buscará melhorias na governança global, visando fortalecer a cooperação entre os países membros do G20. Além do Brasil, Blinken também terá uma reunião com o presidente argentino, Javier Milei, em Buenos Aires. A visita do secretário de Estado à Argentina tem como objetivo fortalecer as relações bilaterais entre os dois países e discutir questões de interesse comum. A reunião com Milei será uma oportunidade para discutir temas como comércio, segurança e cooperação regional.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA