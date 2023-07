Ao lado da Torre Eiffel e da Times Square, restaurante brasileiro aparece em lista de atrações ‘caça-turista’

Ranking foi elaborado pelo portal de aluguéis de imóveis com base em avaliações feitas por visitantes; Estados Unidos têm quatro representantes no top 10

Um restaurante brasileiro apareceu em uma lista de atrações “caça-turista” elaborada pelo portal Casago, especializado no aluguel de imóveis para temporada. O portal utilizou as avaliações feitas por turistas no portal Tripadvisor, especializado em viagens, e listou algumas atrações que devem ser evitadas pelos turistas. No Brasil, o local mais mencionado é o restaurante Marius Degustare, localizado no Rio de Janeiro, que tem 62 citações como “caça-turista” de acordo com o Casago. Mesmo com a presença na lista, o restaurante tem nota máxima (5,0) no site, sendo um dos mais bem avaliados da cidade. A Jovem Pan procurou o estabelecimento para comentar o assunto, mas não obteve retorno. O líder global de menções é o Fisherman’s Wharf, nos Estados Unidos, com 1.049 menções na plataforma. Na lista mundial, estão presentes grandes pontos turísticos mundiais. O mais famoso é a Torre Eiffel, que lidera o ranking da França com 291 críticas. A Fontana di Trevi, um dos maiores pontos de turismo de Roma, também aparece na lista representando a Itália. As Cataratas do Niágara também estão presentes como representantes do Canadá no ranking. Os Estados Unidos têm quatro pontos turísticos dentro do top 10 elaborado pelo portal, incluindo a Times Square, um dos maiores cartões postais de Nova York.

Confira abaixo o top 10 mundial: