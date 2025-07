‘Ao longo da semana, vamos fazer decreto de regulamentação da reciprocidade’, diz Rui Costa sobre tarifas

O ministro da Casa Civil disse que o tarifaço de Trump ‘é um absurdo, chega a ser inacreditável’ e que ‘isso nunca aconteceu na história da diplomacia internacional’

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse neste domingo (13) que o governo vai trabalhar ao longo desta semana no decreto de regulamentação da reciprocidade econômica para ter ferramentas de responder à tarifa de 50% imposta aos produtos do Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Vamos trabalhar nesta semana, vamos ter reunião com o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin. Casa Civil, MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), SRI (Secretaria de Relações Institucionais) e Fazenda participarão do grupo de trabalho, que será coordenado por Alckmin. E ao longo da semana, vamos fazer o decreto de regulamentação da reciprocidade e vamos analisar e preparar as medidas até o dia 1º de agosto”, disse o ministro.

A jornalistas, após entrega de 260 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em Salvador, o ministro levantou a hipótese de que a tarifa nem seja efetivada em agosto. “Se tarifa for efetivada, porque ele já mudou de posição outras vezes, adotaremos várias medidas para proteger a economia, o emprego e a atividade econômica do nosso país”, disse.

O ministro disse que o tarifaço de Trump “é um absurdo, chega a ser inacreditável… quando vimos a notícia, nos primeiros momentos, ninguém acreditou. Teve de confirmar com a Embaixada se era verdade ou não. Isso nunca aconteceu na história da diplomacia internacional, seja por enviar a carta por rede social. A carta até hoje não chegou fisicamente. Muito menos fazer a chantagem a um país ou nação”, afirmou.

