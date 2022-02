Ao menos 14 países fecham espaço aéreo para aviões russos

As sanções dos países da Europa contra a Rússia têm aumentado cada dia mais conforme o ataque à Ucrânia continua. Neste domingo, 27, mais países fecharam o seu espaço aéreo para voos russos. A Alemanha, depois de anunciar, pela primeira vez na história, envio de armamento para um país em conflito, informou que a partir de hoje aeronaves russas e operadoras de aviões russos no espaço aéreo alemão estão proibidos pelos próximos três meses.

França, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Bélgica e Itália também anunciaram o fechamento do espaço aéreo em retaliação à invasão da Rússia à Ucrânia que já dura quatro dias. Por meio de uma rede social, o primeiro-ministro da Bélgica, Alexander de Croo, falou sobre a decisão do seu país: “A Bélgica decidiu fechar o seu espaço aéreo para todas as companhias aéreas russas. Os céus europeus são abertos para aqueles que conectam pessoas, não para aqueles que buscam agredir brutalmente”, escreveu. Com as novas proibições, já são mais de 14 países que impediram voos russos de utilizarem o seu espaço aéreo.

Belgium has decided to close its airspace to all Russian airlines.

Our European skies are open skies. They’re open for those who connect people, not for those who seek to brutally aggress.

