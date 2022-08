Ao menos 32 pessoas morrem em dois acidentes na Turquia

Em ambos os casos, equipes de resgate atendiam a um primeiro acidente, quando outro veículo sem controle bateu no local

Reprodução/Twitter Segundo caso foi registrado no distrito de Derik, cerca de 250 quilômetros de distância do primeiro acidente



Ao menos 32 pessoas morreram e outras ficaram feridas, neste sábado, 20, em dois acidentes de trânsito na Turquia. Cada um causou pelo menos 16 mortes. As informações são de autoridades locais. Em ambos os casos, equipes de resgate atendiam a um primeiro acidente, quando outro veículo sem controle bateu no local. O primeiro deles aconteceu por volta das 10h45, quando um ônibus de passageiro bateu entre os municípios de Gaziantep e Nizip. Ao menos 16 pessoas morreram e 20 ficaram feridas. O governador da província de Gaziantep, Davut Gül, comentou como foi o acidente. “Enquanto a brigada de incêndio, equipes médicas e outros colegas faziam o resgate, outro ônibus bateu a 200 metros daqui. O segundo ônibus escorregou até este local e atingiu as equipes e os feridos que estavam no chão”. Já o segundo acidente também deixou ao menos 16 pessoas mortas, porém houve 29 feridos. O caso foi registrado no distrito de Derik, cerca de 250 quilômetros de distância do primeiro acidente. Neste, um caminhão atropelou uma multidão perto de um posto de combustíveis. Segundo o ministro da Saúde da Turquia, Fahrettin Koca, oito pessoas feridas foram socorridas em estado crítico.