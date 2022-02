Ucrânia tem ao menos 57 mortos e 169 feridos após ataque russo, dizem autoridades

Balanço foi divulgado na tarde desta quinta-feira, 24, pelo Ministério da Saúde ucraniano; ataques se intensificaram nas últimas horas e tropas russas se aproximam de Kiev, capital do país

AFP Ucrânia foi invadida pela Rússia nesta quinta-feira, 24



A Ucrânia tem pelo menos 57 pessoas mortas e outras 169 feridas após os ataques russos iniciados na madrugada desta quinta-feira, 24. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde ucraniano. De acordo com o levantamento, só na região de Odessa, 18 cidadãos, sendo oito homens e 10 mulheres, morreram após um bombardeio na base militar. Além de Odessa, outras 20 ficaram feridas nas cidades de Nikolaev, Berdyansk, Skadovsk e Myrhorod. Um atentado a um hospital em Donetsk, no leste do país, feriu outras 10 pessoas, sendo seis médicos. Desde o início da invasão, o Ministério da Defesa ucraniano contabiliza pelo menos 203 ataques. O conflito no Leste Europeu representa a mais grave crise militar na região desde a Segunda Guerra Mundial.

Ao autorizar a invasão, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, classificou a ação como uma “operação especial”. Em uma reunião com empresários, o autocrata também afirmou que não tinha outra opção a não ser ordenar o ataque, uma vez que, em sua avaliação, “não nos deixaram nenhuma outra forma de proceder”. “O que está ocorrendo atualmente é uma medida forçada, já que não nos deixaram nenhuma outra forma de proceder”, disse no encontro transmitido por televisão. Putin também declarou que o país está preparado para lidar com as sanções que tem sido anunciadas e impostas pelo Reino Unido, pela União Europeia e pelos Estados Unidos. “Todos nós entendemos o mundo em que vivemos e estamos preparados, de uma maneira ou de outra, para o que está acontecendo agora em termos de política de sanções”, afirmou.