Ao menos cinco pessoas ficam feridas na Alemanha após ataque com facas

Suspeita de 32 anos foi detida e não há indícios de que tenha sido um ataque terrorista

Gianni GATTUS / DPA / AFP Três das vítimas correm risco de morte, uma está gravemente ferida e a quinta sofreu ferimentos leves.



Uma mulher esfaqueou e feriu cinco pessoas em um ônibus no oeste da Alemanha nesta sexta-feira (30), uma semana após um ataque mortal com faca que abalou o país, informou a polícia. A suspeita, de 32 anos, foi detida e não há indícios de que tenha sido um ataque terrorista, afirmou a polícia em um comunicado. Três das vítimas correm risco de morte, uma está gravemente ferida e a quinta sofreu ferimentos leves. Na semana passada, um ataque a facadas que deixou três mortos e oito feridos na cidade ocidental de Solingen comoveu o país. Um sírio de 26 anos foi detido pelo ataque, o que gerou um debate sobre as políticas alemãs de imigração e asilo. O ataque levou o governo a anunciar novas restrições ao porte de facas em aglomerações públicas e no transporte de longa distância, bem como a reduzir os benefícios para alguns imigrantes indocumentados.

*Com informações da AFP