Ao menos duas pessoas morreram após explosão em prédio residencial em Madri

Uma explosão em um prédio residencial em Madri, na Espanha, deixou ao menos duas pessoas mortas e outras 17 feridas nesta sexta-feira, 6. Segundo os serviços de emergência, o edifício fica localizado no centro da cidade. “Os bombeiros de Madri, após horas de trabalho, finalmente conseguiram localizar às duas pessoas desaparecidas, infelizmente, sem vida”, anunciou o prefeito, José Luis Martínez-Almeida, aos jornalistas no local. Trata-se de dois trabalhadores, um espanhol de 21 anos e um hondurenho de 27 anos, que “estavam trabalhando na reforma do prédio”. Eles morreram “devido ao brutal desabamento ocorrido” devido à explosão no edifício, localizado no bairro de Salamanca, explicou Martínez-Almeida. Por causa do cheiro “do gás que estava escapando, os trabalhadores desceram do prédio para tentar fechar a torneira”, quando ocorreu a deflagração, disse o prefeito. Suas palavras pareciam apontar para a hipótese de que o acidente foi originalmente causado por um vazamento de gás. “O que se sabe é que uma obra estava sendo feita no prédio”, disse o prefeito José Luis Martínez-Almeida, à imprensa, no local. “Os moradores relatam que houve uma forte explosão, mas os bombeiros preferem não antecipar qualquer hipótese por enquanto”, acrescentou.