Aplicativo do Banco do Brasil enfrenta instabilidades nesta sexta-feira

Clientes do Banco do Brasil relataram instabilidade no aplicativo da instituição nesta sexta-feira, 4. Houve problemas para realizar transferências, pagamentos via PIX, operações no internet banking, dificuldades para visualizar o saldo da conta e fazer login no app. O DownDetector, site que monitora instabilidades em sites e serviços, começou a receber notificações sobre o Banco do Brasil por volta das 8h da manhã. As reclamações continuaram durante a tarde. Nas redes sociais, o banco confirmou que o sistema passou por oscilações, mas disse que o problema já foi resolvido e as transações já voltaram a funcionar normalmente. O aplicativo do Nubank também enfrenta os mesmos problemas nesta sexta-feira e ressaltou que trabalha para resolver a questão.

e aí @BancodoBrasil o pix não vai funcionar hoje? — ju (@_juli4n4) March 4, 2022

@BancodoBrasil Vocês precisam resolver o sistema de vocês! Preciso fazer uma transação urgente e não estou conseguindo entrar nas minhas contas!!! — Dandara Oliveira 🌪🌩 (@DandaOlivr) March 4, 2022

Não consigo usar meu próprio dinheiro no @BancodoBrasil. Tenho limite no pix e no canal, mas dá erro. Minha gerente, da agência 5114-4 diz que não pode fazer nada. — CETICOntar cê não acredita! (@ceticontar) March 4, 2022