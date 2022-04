Apoiador do Estado Islâmico é condenado por morte de deputado britânico

David Amess foi morto em outubro de 2021, a facadas, durante encontro com eleitores

David Amess/Twitter/Reprodução David Amess morreu em outubro de 2021 em encontro com apoiadores



Ali Harbi Ali, de 26 anos, foi considerado culpado nesta segunda-feira, 11, pela morte do deputado britânico David Amess, em outubro do ano passado. Ele também é acusado de conspirar para atacar outros políticos. Durante o julgamento, Ali disse que se arrepende do assassinato, mas disse que Amess ‘merecia morrer’ por ter votado no Parlamento por ataques aéreos a Síria em 2014 e 2015. O jornal The Independent informou que Ali se recusou a ficar em pé quando foi condenado. Sua sentença sairá nesta terça-feira. Amess foi morto a facadas durante um encontro com apoiadores na Igreja Metodista de Belfairs, com uma faça que o jovem comprou há seis anos e carregou consigo durante todo o verão de 2021 em busca de alvos. Ali é natural de Londres e se auto-radicalizou ao Estado Islâmico em 2014.