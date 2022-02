‘Apoio total’: Maduro anuncia cooperação com a Rússia em conflito com a Ucrânia

Presidente venezuelano reforçou a parceria entre os países contra ‘as ameaças da Otan e do mundo ocidental’

EFE/EPA/Miraflores Press Nicolás Maduro anuncia "apoio total" à Rússia no conflito com a Ucrânia



O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta quarta-feira, 16, que o país apoia a Rússia no conflito contra a Ucrânia e os Estados Unidos. O mandatário recebeu o vice-primeiro-ministro russo, Yuri Borisov, no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, e ressaltou que a ex-república soviética “tem o total apoio da Repúbica Bolivariana da Venezuela na luta que está tendo para dissipar as ameaças da Otan e do mundo ocidental. O presidente (Vladimir) Putin sabe que pode contar com o povo bolivariano e revolucionário da Venezuela e conosco como governo.” Já o representante russo alegou que a Venezuela é um parceiro “estratégico” na América Latina “e no mundo em geral”. “Valorizamos muito o caráter dos aliados, nossa coordenação na comunidade internacional e o diálogo de confiança no nível político na situação de crescente instabilidade e a cooperação entre nossos países é mais importante do que nunca”, argumentou Borisov.