Após 1 ano fechadas, fronteiras terrestres do Chile serão reabertas neste domingo

País fechou as travessias em abril de 2021, durante o pico da segunda onda da Covid-19

EFE/ Elvis González/Archivo A partir deste domingo, 22 dos 40 postos de fronteira do país estarão funcionando



O Chile se prepara para reabrir suas fronteiras terrestres neste domingo, 1º, um ano depois das passagens serem fechadas por causa da segunda onda da pandemia de Covid-19. O país fechou todas as travessias com o exterior em abril de 2021 e uma reabertura parcial foi realizada no final do ano passado. Segundo o Ministério do Interior, a partir deste domingo, 22 dos 40 postos de fronteira do país estarão funcionando, o que “normalizaria o trânsito com os países vizinhos”. Além da reabertura, o governo chileno também retirou a obrigatoriedade do passaporte da vacina, teste PCR e do período de quarentena para entrada no país. No entanto, turistas podem ser examinados aleatoriamente na chegada e os estrangeiros precisando preencher um formulário e ter um seguro de saúde.

Com mais de 3,5 milhões de infectados e 57,5 mil mortes pela Covid-19, o Chile tem a pandemia controlada há algumas semanas. Nas últimas 24 horas, foram confirmadas 2.124 novas infecções e 18 mortes pelo coronavírus. A utilização de máscaras não é obrigatória em regiões onde o risco sanitário é baixo ou médio e nenhuma cidade está sob quarentena, mas ainda são aplicados limites de capacidade e o cartão de vacinação é obrigatório para acessar certas atividades.

*Com EFE