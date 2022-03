Após 23 dias, tropas russas liberam funcionários de Chernobil

Soltura foi anunciada pela Organização das Nações Unidas (ONU); servidores eram os responsáveis pela operação das instalações locais

SERGEI SUPINSKY / AFP - 24/02/2022 Russos tomaram região de Chernobyl no início da invasão ao território ucraniano



Funcionários da equipe técnica de Chernobil, que estavam sob controle de tropas russas no início da invasão ao território ucraniano, foram libertados nesta segunda-feira, 21. A liberação foi confirmada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e ocorre após 23 dias detidos e sob o controle do Exército do Kremlin. “A autoridade reguladora da Ucrânia disse que cerca de metade […] da equipe técnica deixou o local do acidente de 1986 ontem [domingo] e o restante seguiu hoje [segunda, 21], com exceção de 13 funcionários que se recusaram a fazer rodízio”, afirmou o órgão. Na última semana, a ONU alertou para o risco de um aumento no nível de radiação no local, já que os colaboradores passaram a trabalhar sob extrema pressão durante o período em que estiveram sob domínio russo.