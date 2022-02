Após ataque a prédio residencial, ministro ucraniano pede retaliações: ‘Destruam a economia russa’

Ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, criticou duramente o ataque à uma região residencial e pediu que o mundo ‘pare os criminosos de guerra’ da Rússia

TIMOTHY A. CLARY / AFP Kuleba cobrou represálias por parte de aliados contra o governo russo



Na madrugada deste sábado, 26, durante o terceiro dia de conflitos entre forças armadas da Rússia e da Ucrânia, um míssil atingiu um prédio residencial na capital Kiev. Até o momento, não existem relatos de vítimas fatais no local. Entretanto, o fato do míssil ter atingido mais uma prédio residencial irritou o governo da Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, foi às redes sociais para lamentar o ocorrido e pediu retaliações contra a Rússia. “Kiev, nossa bela e pacífica cidade, passou mais uma noite sob ataque de forças terrestres e mísseis russos. Um deles atingiu um prédio de apartamentos em Kiev. Exijo ao mundo que isole completamente a Federação Russa. Expulse embaixadores. Embargo do petróleo. Destrua a economia russa. Pare os criminosos de guerra da Federação Russa!”, afirmou Kuleba. O membro do governo russo também publicou um registro do ataque, que mostra como o prédio ficou após o míssil atingir o local.