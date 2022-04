Após convite de Zelensky, Casa Branca diz que ‘não há planos’ para visita de Biden à Ucrânia

Objetivo do presidente ucraniano era comprovar a devastação causada pela invasão russa

Para Zelensky, havia a expectativa que o norte-americano aceitasse o convite, o que não deve acontecer



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não tem planos de viajar à Ucrânia para ver pessoalmente as consequências da guerra contra a Rússia, informou a Casa Branca nesta segunda-feira, 18. A declaração, que reforça comunicado anterior, aconteceu após o presidente Volodymyr Zelensky convidar o democrata para visitar o país e comprovar a devastação causada pela invasão russa. Na visão do ucraniano, embora a viagem envolvesse questões de segurança, havia a expectativa que o norte-americano aceitasse o convite, o que não deve acontecer. “Não há planos para o presidente Biden viajar para a Ucrânia”, mencionou Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca. No entanto, ela confirmou que existem planos para que um funcionário do alto escalão do governo dos Estados Unidos seja enviado à Ucrânia.

*Com EFE