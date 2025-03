Após dois anos de guerra, Exército do Sudão retoma ao palácio presidencial em Cartum

Antes, o local estava nas mãos do grupo Forças de Apoio Rápido (FAR), comandado por Mohamed Hamdan Dagalo

Reprodução/X/@MohanadElbalal Soldados comemoram retorno ao palácio presidencial de Cartum



Nesta sexta-feira (21), quase dois anos depois do início da guerra, o exército sudanês tomou novamente o controle do palácio presidencial em Cartum, capital do país. Antes, ele estava nas mãos do grupo Forças de Apoio Rápido (FAR), comandado por Mohamed Hamdan Dagalo. O conflito no Sudão começou em 15 de abril de 2023, envolvendo o chefe do Exército regular, Abdel Fatah al Burhan, e um ex-auxiliar, líder das FAR, o general Mohamed Hamdan Daglo. Após a conquista do local, as FAR tomaram rapidamente o controle da cidade, o que resultou na fuga do governo alinhado com o Exército para Porto Sudão.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram os soldados no palácio presidencial, comemorando sua conquista nesta sexta. Confira:

BREAKING: Sudan’s Army retakes control of the Presidential Palace in central Khartoum from RSF militias after two years. pic.twitter.com/MWGaeLtHB5 — Clash Report (@clashreport) March 21, 2025

Em um comunicado divulgado pela televisão estatal, o porta-voz militar, Nabil Abdalá, disse que suas “forças destruíram por completo os combatentes e o material do inimigo, e se apoderaram de grandes quantidades de equipamentos e armas”. Ele ainda acrescentou que o Exército “seguirá avançando em todas as frentes até que a vitória seja completa e cada centímetro de nosso país esteja expurgado da milícia e de seus partidários”.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório