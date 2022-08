Após falhas no motor, Nasa tentará lançar missão lunar no próximo sábado

Missão Artemis I seria inicialmente lançada na segunda-feira, mas precisou ser adiada

Reprodução/Instagram @nasa



Após adiar o lançamento da missão lunar Artemis na última segunda-feira por problemas no motor, a Nasa tentará novamente lançar um novo foguete no domingo. O foguete SLS será lançado do Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, na Flórida, e enviará uma cápsula Orion em voo de teste de seis semanas sem tripulação ao redor da Lua e de volta à terra. A ideia da agência é que o veículo seja considerado confiável o suficiente para transportar humanos na próxima missão. A tentativa de segunda foi interrompida na contagem regressiva por problemas de resfriamento em um dos motores do estágio principal.