Após fechamento de lojas, russos vendem lanches do McDonald’s na internet

Empresa anunciou a suspensão das atividades como forma de represália pela invasão russa ao território da Ucrânia

Reprodução/Reddit e Avito Na internet, é possível encontrar russos que compraram dezenas de lanche e estão vendendo os produtos



Depois do fechamento das lojas e da suspensão temporária das atividades das lojas da rede de fast-food McDonald’s na Rússia, vários moradores estão tentando lucrar com produtos da marca. Através de plataformas online, russos estão tentando vender lanches e produtos da empresa por preços acima do mercado. Na Avito, plataforma russa de classificados, é possível encontrar um combo de lanches do McDonald’s sendo vendidos por 50 mil rublos, equivalente a cerca de R$ 2.500. Um simples pacote de molho é encontrado por 1 mil rublos, que equivalem a R$ 50,50. No Reddit, um usuário compartilhou a foto da geladeira de um amigo, que comprou dezenas de lanches e armazenou para os próximos meses. No último fim de semana antes do fechamento das 850 lojas da franquia, os russos lotaram as unidades da lanchonete querendo comer os lanches uma última vez. A empresa anunciou a suspensão temporária de suas atividades após o início da invasão russa à Ucrânia.