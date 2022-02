Após operação militar da Rússia, presidente da Ucrânia pede mobilização anti-Putin

Volodymir Zelensky defendeu ‘sanções imediatas’ contra o governo russo e pediu por apoio de outras nações para acabar com a guerra

EFE/EPA/RONALD WITTEK / POOL Presidente se manifestou após movimentação de tropas russas no leste do país



Depois do início da operação militar da Rússia em cidades do leste ucraniano, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se pronunciou através das redes sociais. Na madrugada desta quinta-feira, 24, o mandatário afirmou que já está em contato com outros líderes mundiais, como Joe Biden, presidente dos Estados Unidos; Olaf Scholz, chanceler da Alemanha; e Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido; para formar uma coalizão anti-Putin e para tentar forçar o governo russo a retomar a paz na região. “Falei com o presidnete dos Estados Unidos, com Olaf Scholz, com Andrzej Duda (Polônia) e Boris Johnson. Urge parar Putin, a guerra contra a Ucrânia e o resto do mundo imediatamente. Construindo uma coalizão anti-Putin. Sanções imediatas, defesa e apoio financeiro à Ucrânia! Feche o espaço aéreo! O mundo deve forçar a Rússia à paz”, afirmou Zelensky, que também informou ter recebido o apoio de Tamin Bin Hamad, Emir do Qatar.