Após pagers, ‘walkie-talkies’ do Hezbollah explodem em Beirute

Walkies-talkies usados pelo Hezbollah libanês explodiram nesta quarta-feira (18) em redutos do grupo islamista ao sul e ao leste do país, indicaram à AFP uma fonte próxima ao movimento e a Agência Nacional de Informação (ANI). A fonte afirmou que “vários walkie-talkies explodiram no subúrbio do sul de Beirute“, onde acontecem os funerais de membros do Hezbollah que morreram nesta terça-feira (17) devido à explosão de equipamento de comunicação de membros do grupo pró-iraniano. Correspondentes da AFP relataram, por sua vez, explosões em Sidon (sul) e Balbeque (leste). Segundo o Ministério de Saúde do país, até o momento, foram contabilizados mais de 100 feridos e pelo menos três mortos, no leste do Líbano, apenas 24 horas depois de outro ataque massivo do mesmo tipo.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP