Após pedido de Castillo, OEA enviará missão ao Peru para analisar crise política no país

Luis IPARRAGUIRRE / Peruvian Presidency / AFP Pedro Castillo é investigado por crime de corrupção no Peru



A Organização dos Estados Americanos (OEA) informou que enviará uma delegação ao Peru após solicitação do presidente Pedro Castillo. O chefe do Executivo peruano pediu ajuda para conter a crise política que o país enfrenta. A decisão foi aprovada por aclamação pelo Conselho Permanente durante sessão extraordinária em Washington. Para o Conselho, a resolução apoia “a preservação das instituições democráticas” no Peru. De acordo com a OEA, o grupo é “composto por representantes dos Estados membros, de acordo com a Carta Democrática Interamericana, para realizar uma visita ao Peru a fim de analisar a situação”. O presidente peruano solicitou que os artigos 17 e 18 da Carta Interamericana fosse ativada. O primeiro item prevê que um país pode “pedir assistência para o fortalecimento e preservação de suas instituições democráticas” caso avalie estar em risco. O segundo autoriza visitas e diligências para averiguar a situação caso o governo local autorize. Castilho justificou a solicitação como uma forma de impedir “uma grave alteração da ordem democrática no Peru”. Ele assumiu o comando do país em julho de 2021 para um mandato de cinco anos. Neste período, houve duas tentativas de impeachment no Congresso, onde boa parte é da oposição. O mandatário foi investigado seis vezes por suposta corrupção. Sua família e aliados políticos também são investigados pelo mesmo crime.

O Ministério Público efetuou uma denúncia contra Castillo nesta semana. O processo pode levar o chefe do Executivo ao impeachment, ação chamada pelo presidente de “golpe de Estado”. Durante a sessão desta quinta-feira, o presidente do Congresso, encaminhou uma carta á OEA acusando Castillo de “desinformar os países membros”. Mesmo assim, a OEA apoiou o governo peruano dizendo estar disposta a “dar apoio e cooperação” através da promoção de “diálogo e o fortalecimento de seu sistema democrático de governo”.